Der Paradigmenwechsel an der Börse, von Growth weg hinzu Value, hat auch vor Nel nicht Halt gemacht. Im Jahresverlauf hat die Aktie zeitweise bis zu 70 Prozent eingebüßt. Seit Mitte vergangener Woche läuft der Wasserstoff-Spezialist aber wieder eine wichtige Marke an und könnte sie jetzt durchbrechen.Die Aktien von Nel klopfen seit neun Tagen beim massiven Widerstand von 14 Norwegischen Kronen (NOK) an. Im heutigen Tagesverlauf haben sie die Hürde durchbrochen und damit ein Kaufsignal generiert.Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...