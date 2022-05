DGAP-News: Deutsche EuroShop AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Deutsche EuroShop AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.06.2022 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



27.05.2022 / 15:06

Deutsche EuroShop AG Hamburg WKN: 748 020 / ISIN: DE0007480204 Eindeutige Kennung des Ereignisses: DEQ062022oHV Absage der ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung

Die Deutsche EuroShop AG, Hamburg ("Gesellschaft"), hat am 23. Mai 2022 mit der Hercules BidCo GmbH, München ("Bieterin"), eine Investorenvereinbarung abgeschlossen, nach der die Bieterin ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot ("Angebot") für alle ausstehenden Aktien der Gesellschaft unterbreiten wird. Im Hinblick auf die im Falle einer erfolgreichen Durchführung des Angebots geänderte Aktionärsstruktur sagt die Gesellschaft hiermit ihre mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 16. Mai 2022 für Donnerstag, 23. Juni 2022, um 10:00 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit - MESZ) einberufene ordentliche (virtuelle) Hauptversammlung ab. Die im Bundesanzeiger am 16. Mai 2022 bekannt gemachte Einladung zur ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung der Gesellschaft ist damit gegenstandslos. Die Gesellschaft wird die ordentliche Hauptversammlung für Ende August 2022 neu einberufen. Hamburg, im Mai 2022 Deutsche EuroShop AG Der Vorstand

