Wien (www.fondscheck.de) - Britische Fondsboutique bekommt neue Fondsmanager - FondsnewsArtemis Investment Management hat Adrian Brass als Lead-Manager für den Artemis US Extended Alpha Fund (ISIN GB00BMMV5G59/ WKN A2AD77) engagiert, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde im Juli in das US-Aktienteam des britischen Vermögensverwalters stoßen. Ebenfalls neu hinzu komme James Dudgeon, der künftig als einer der Co-Manager für das Portfolio verantwortlich zeichnen werde. Auch Will Warren werde Co-Manager des Artemis US Extended Alpha Fund. Seine bisherigen Funktionen als Lead-Manager des Artemis US Absolute Return (ISIN GB00BMMV5N27/ WKN A2AD75) und Leiter der Technologie-Research-Aktivitäten im US-Aktienteam behalte er bei. ...

