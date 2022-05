Berlin (ots) -Sonnenschutz braucht einen neuen Standard: Dem Laboratoires Dermatologique des Unternehmens Pierre Fabre Dermo-Kosmetik ist es nun erstmals gelungen, einen effektiven Filter zu entwickeln, welcher vor HEV Blue Light schützt und wurde für diese Leistung mit dem German Innovation Award in der Wettbewerbsklasse "Excellence in Business to Consumer" als "Winner" ausgezeichnet.Seit 30 Jahren setzt Eau Thermale Avéne wegweisende Standards in Sachen Hautpflege und Sonnenschutz und lanciert nun den ersten Sonnenschutz aus der Pierre Fabre Forschung, der den innovativen, zum Patent angemeldeten UV-Filter TriAsorBTM enthält. Neueste dermatologische Studien zeigen, dass sogenanntes Blue Light tiefer in die Haut eindringt als UVA- oder UVB-Strahlen und die Haut so schädigen sowie die Hautalterung beschleunigen kann. Dabei entsprechen 14 Tage Monitor-Licht nur 1 Stunde Sonnenlicht! Der neue Avéne Sonnenschutz beugt entsprechend Hautalterung und Hyperpigmentierung effektiv vor und schützt durch das bewährte Pierre Fabre Filtersystem weiterhin sicher vor UVA- und UVB-Strahlen.Innovative Leistungen werden gewürdigtDer German Innovation Award zeichnet Innovationsleistungen aus, die durch ihren Mehrwert neue Wege beschreiten. Im Mittelpunkt steht immer der Fokus auf das Nutzungserlebnis: Lösungen, die unser Leben besser machen und zu einer besseren Zukunft beitragen. 640 Einreichungen im Jahr 2022 zeigen erneut eine große Resonanz des Awards. Die Jury setzt sich zusammen aus unabhängigen, interdisziplinären Expertinnen und Experten aus Technologie, Digitalisierung, Wissenschaft, Vereinen und Institutionen. Die Bewertung der Einreichungen erfolgt nach den Kriterien Innovationshöhe, Anwendernutzen und Wirtschaftlichkeit.Nachhaltiges Engagement der Marke Avéne durch die Initiative Skin Protect - Ocean RespectEau Thermale Avéne engagiert sich langfristig mit einem umweltbewussten Konzept, um einen minimalen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen und stellt sich der Herausforderung, optimal wirksame und verträgliche Sonnenschutzprodukte zu produzieren und die Umwelt dabei nur minimal zu belasten:- Verwendung einer minimalen Anzahl und Konzentration an UV-Filtern- Ohne umstrittene UV-Filter, wie Octocrylen- Verzicht auf wasserlösliche UV- Filter und Silikone- Hautverträgliche und biologisch abbaubare Formulierungen- Plastikanteil der Verpackung wurde um 63% im Verhältnis zu den Vorgängerprodukten reduziertDie neuen Sonnenschutzprodukte von Avéne sind in Apotheken sowie bei Online-Apotheken (https://www.shop-apotheke.com/beauty/17293354/avene-sonnencreme-spf-50-ohne-duftstoffe.htm) erhältlich.Eau Thermale Avéne: Mehr als nur Wasser. Die Quelle der Hautpflege.Die einzigartig hautberuhigenden, stärkenden und ausgleichenden Eigenschaften des Avéne Thermalwassers sind seit 1763 bekannt. Neben Gesichtspflege und Körperpflege bietet Eau Thermale Avéne auch Sonnenprodukte, Anti-Aging Pflegelinien und hochverträgliches Make-up.Eau Thermale Avéne ist eine Marke der Pierre Fabre Dermo-Kosmetik GmbH. www.avene.dePressekontakt:we love pr GmbHUngererstraße 12980805 MünchenAnsprechpartner:Patricia Mohrpatricia.mohr@welovepr.de089-2555554-24Original-Content von: Pierre Fabre Dermo-Kosmetik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143917/5233362