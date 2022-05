Die amerikanischen Aktienmärkte machen sich am Freitag auf, die mehrwöchige Verlustserie zu beenden. Positive Nachrichten aus dem Chipsektor stützen dabei die gesamte Branche und treiben den Nasdaq Composite Index um rund 0,5 Prozent in die Höhe. Der Dow Jones startet mit einem Plus von rund 0,4 Prozent in den Handel. In der laufenden Woche hat der Weltleitindex rund vier Prozent an Wert gewonnen, nachdem er in den vorangegangenen acht Wochen jeweils gefallen war.Alle aktuellen Entwicklungen sehen ...

