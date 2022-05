TORONTO und GATINEAU, Québec, May 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, gab heute eine Lizenzvereinbarung mit IBM zur Erweiterung seine Cloud-Fähigkeiten mit Converge Enterprise Cloud on IBM Power for Google Cloud Platform bekannt.

Unter Nutzung der Lizenzvereinbarung mit IBM plant Converge, seine Produkt-Roadmap auf IBM Power mit neuen Beschaffungsmodellen, Standorten und Funktionen zu erweitern und zu beschleunigen. Die Converge-Lösung zielt darauf ab, Kunden eine nahtlose Beschaffung und Abrechnung über Google Cloud Marketplace, integrierten Support über Google Cloud Customer Care und eine Self-Service-Schnittstelle für die Bereitstellung zu ermöglichen.

IBM Power ist seit Januar 2020 als Service auf der Google Cloud Platform verfügbar. Im Rahmen der heutigen Ankündigung können bestehende und potenzielle Kunden von Converges Branchenkenntnis und Engagement für die Plattform profitieren. Converge bietet nahtlosen Service und Erfahrung mit AIX- und in Zukunft auch mit IBM i- und Linux-Betriebsumgebungen. Darüber hinaus verfügt Converge über umfangreiche Erfahrung bei der Modernisierung von Unternehmens-Workloads, die auf IBM Power laufen und kombiniert diese auf einzigartige Weise mit Google Cloud Services. Das Ergebnis ist ein Modernize-to-Value-Ansatz für hybride Cloud-Strategien.

"Converge hat sich eine solide Grundlage und einen guten Ruf darin aufgebaut, unsere Kunden mit dem richtigen Anbieter und der richtigen Lösung für jede Geschäftsanforderung zusammenzubringen", so Greg Berard, Präsident von Converge. "Als Anbieter von IBM Power on Google Cloud können wir außerdem Barrieren beseitigen, Risiken reduzieren und die Time-to-Value verkürzen, wenn unsere Kunden Google Cloud einführen und ihre Unternehmen umbauen. Wir freuen uns darauf, die Fähigkeiten der Converge Enterprise Cloud und der zugehörigen Lösungen für die geschäftskritischen Workloads unserer Kunden in Nordamerika und Europa zu nutzen und zu erweitern, einschließlich der neuen IBM Power10-Systeme."

"Kunden auf der ganzen Welt verlassen sich auf IBM als Infrastruktur der Wahl für ihre geschäftskritischen Hybrid-Cloud- und KI-Workloads", sagte Natalia de Greiff, Vice President of IBM Ecosystem in Amerika. "Wir stehen für reibungslose Anwendungs- und Datenerlebnisse unabhängig vom Standort, sowohl hinsichtlich Rechenzentren und der öffentlichen Cloud. Als Teil des IBM-Ökosystems unterstützt Converge seine Kunden bei der Nutzung dieser konsistenten, nahtlosen Erfahrung."

Converges Portfolio an Professional und Managed Services, bereitgestellt von einem globalen Expertenteam, bietet auch zusätzliche Optionen für diejenigen Kunden, die ihre betriebliche Effizienz verbessern, sichere Migrationen durchführen oder ihre betrieblichen Verantwortlichkeiten weiter reduzieren möchten.

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Der weltweite Lösungsansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.