Nach zwei Jahren Abstinenz aufgrund der Corona-Pandemie fand in diesem Jahr die Invest 2022 in Stuttgart wieder wie gewohnt statt. Dementsprechend groß war der Andrang von vielen, die die größte Veranstaltung für Finanzen und Geldanlage endlich wieder live und vor Ort erleben wollten. Im Youtube-Kanal von DER AKTIONÄR TV bekommen Sie jetzt die Highlights der Messe sowie exklusive Interviews mit Experten aus dem Finanzsektor noch einmal in kurzen Videos serviert.Börsenexperte Florian Söllner erklärt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...