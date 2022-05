Am 28. Juni 2022 wird im Allianz-Stadion von Rapid Wien bestimmt auch über Fußball philosophiert. Kommen werden die Gäste an diesem Tag aber in die Arena, um das 75jährige Jubiläum von Frequentis zu feiern. Gemessen an dieser langen Tradition sind die nun ziemlich genau drei Jahre seit dem Börsengang am 14. Mai 2019 eine recht ... The post Frequentis: Mit Blaulicht ins Stadion appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...