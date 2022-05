DJ DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigen Themen

Volkswagen akzeptiert Millionenzahlung in Dieselskandal in Großbritannien

Im Dieselstreit in Großbritannien hat Volkswagen Zahlungen in Höhe von 193 Millionen Pfund an die betroffenen Kunden akzeptiert. Es sei eine außergerichtliche Einigung mit den rund 91.000 Klägerinnen und Klägern in England und Wales erzielt worden. Vor gut zwei Jahren hatte die britische Justiz den VW-Kunden grundsätzlich ein Recht auf Entschädigung zugesprochen. Der High Court in London sah es damals als erwiesen an, dass VW eine illegale Software in Fahrzeuge eingebaut hatte, die in Großbritannien verkauft wurden, um den Schadstoffausstoß bei Emissionstests zu drücken.

Volkswagen erhält EU-Genehmigung für Europcar-Übernahme

Volkswagen hat von der EU-Kartellbehörde grünes Licht für die Übernahme des Autovermieters Europcar erhalten. Auflagen für den Erwerb durch ein von dem Wolfsburger Konzern angeführtes Konsortium gebe es keine, heißt es in der VW-Mitteilung. Die französische Finanzmarktaufsicht habe das Ende der initialen Annahmefrist für das Übernahmeangebot auf den 10. Juni 2022 festgelegt. Das Konsortium Green Mobility Holding will mehr als 90 Prozent der Aktien der Europcar Mobility Group erwerben.

Deutsche Autokonzerne bei Marge weltweit spitze - EY

Die Autokonzerne trotzen nach einer Analyse von EY der Chip-Krise, Lieferkettenunterbrechungen und dem Krieg in der Ukraine und weisen von Quartal zu Quartal höhere Gewinne aus. So hätten die 16 größten Autokonzerne der Welt im ersten Quartal einen operativen Gewinn von insgesamt 34,1 Milliarden Euro eingefahren, das waren 19 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und der höchste je in einem ersten Quartal erwirtschaftete Gewinn.

Daimler Truck erhält in USA Auftrag für bis zu 800 elektrische Lkw

Daimler Truck hat in den USA einen Großauftrag für elektrische Lastwagen erhalten. Der US-Lebensmittellieferant Sysco Corporation will bis zu 800 vollelektrische E-Cascadia-Zugmaschinen kaufen. Die Lastwagen sollen bis 2026 geliefert werden, die ersten noch dieses Jahr. Eine entsprechende Absichtserklärung über die Lieferung sei zwischen beiden Unternehmen unterzeichnet worden.

Luxusmarke Bentley sieht Wachstumspotenzial

Der Chef der Luxus-Automobilmarke Bentley, Adrian Hallmark, sieht für sein Unternehmen Raum für weiteres Wachstum. "Für unsere Exklusivität macht es keinen Unterschied, ob wir 15.000 oder 20.000 Autos verkaufen", sagte er der Welt am Sonntag. Das Marktsegment habe sich seit 2006 verzehnfacht. Im laufenden Jahr peilt Hallmark etwa 15.000 verkaufte Fahrzeuge an, nach 14.659 verkauften Wagen im vergangenen Jahr.

Hyundai erhöht US-Investitionen auf 10 Milliarden Dollar

Hyundai Motor will seine Investitionen in den USA bis 2025 auf mehr als 10 Milliarden US-Dollar hochschrauben um so schneller den Übergang zur Elektromobilität zu schaffen. Vergangene Woche hatte der koreanische Autohersteller Pläne veröffentlicht, mit einer Investition von 5,54 Milliarden Dollar im US-Bundesstaat Georgia ein erstes Produktionswerk in den USA zu errichten, das spezielle auf Elektrofahrzeuge und Batterien ausgelegt ist.

Toyota baut wegen Teilemangels im Juni 50.000 Autos weniger

Wegen fehlender Bauteile wird Toyota im Juni nur rund 800.000 Fahrzeuge weltweit fertigen und damit 50.000 weniger als zunächst geplant. In Reaktion auf den Covid-19-Lockdown in der chinesischen Stadt Schanghai werde der Betrieb in einigen japanischen Werken in der Woche ab dem 6. Juni ausgesetzt.

ANALYSE/Toyota könnte sich Kopf-an-Kopf-Rennen mit Tesla liefern

Toyota hat endlich ein Produkt, das es mit Tesla aufnehmen kann. Trotz eines unbeholfenen Namens und gemischter Kritiken könnte der bZ4X das Elektrofahrzeug mit dem durchschlagendsten Erfolg sein, das dieses Jahr auf den Markt kommt. Toyotas erstes reines Batteriemodell, das von Grund auf neu entwickelt wurde, erreicht jetzt die Verkaufsräume auf der ganzen Welt. Wie das Model Y von Tesla, der Mustang Mach-E von Ford und der Ioniq 5 von Hyundai ist der bZ4X ein kompakter Geländewagen, der auf einem rollenden Bett oder "Skateboard" aus Batterien aufgebaut ist.

Kontakt zum Autor: Unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2022 10:00 ET (14:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.