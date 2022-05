Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU000000ISX0 Southern Cross Payment Ltd. 27.05.2022 AU0000224099 Southern Cross Payment Ltd. 30.05.2022 Tausch 1:1

AU000000WPL2 Woodside Energy Group Ltd. 27.05.2022 AU0000224040 Woodside Energy Group Ltd. 30.05.2022 Tausch 1:1

NO0010341712 Polight AS 27.05.2022 NO0012535832 Polight AS 30.05.2022 Tausch 1:5

SE0000101297 Bergs Timber AB 27.05.2022 SE0018012932 Bergs Timber AB 30.05.2022 Tausch 10:1

KYG1329V1068 Blue Hat Interactive Entertainment Technology 27.05.2022 KYG1329V2058 Blue Hat Interactive Entertainment Technology 30.05.2022 Tausch 10:1

