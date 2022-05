Toronto (ots/PRNewswire) -Nach der Einführung von EuroLeague Land, das es den Fans ermöglichte, das Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2022 in einem virtuellen Erlebnis zu genießen, gab Euroleague Basketball eine mehrjährige Partnerschaft mit Clancy International bekannt. Die Clancy Interactive Video NFT Plattform wird den Fans der Clancy EuroLeague die Möglichkeit geben, interaktive Video-NFTs zu besitzen und zu sammeln. Dies ist eine Weiterentwicklung der EuroLeague Web3 Strategie.Web3 ist der neue Raum für Sport-, E-Sport- und Unterhaltungsfans, der auf der Blockchain-Technologie basiert. Und interaktive Video-NFTs geben den Fans jetzt die Möglichkeit, ihre Beziehung zu ihren Leidenschaften neu zu definieren und wirklich einen Teil der von der Liga, den Vereinen und den Spielern produzierten Inhalte zu besitzen.So gibt es in der EuroLeague jetzt interaktive Videokarten, EuroLeague EuroReels genannt, die als nicht fungible Token (NFTs) geprägt werden, um die Einzigartigkeit eines jeden Gegenstands zu gewährleisten. Die EuroReels halten Schlüsselmomente der Turkish Airlines EuroLeague-Saison 2021-22 fest und werden mit einer Reihe von Informationen und Statistiken versehen, was sie zu einem echten Sammlerstück macht. EuroReels werden in verschiedenen Raritäten und maßgeschneiderten Cases angeboten.Rem Langan, CEO von Clancy, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit einer so fortschrittlichen und weltweit anerkannten Sportliga. Die EuroLeague hat leidenschaftliche Fans, und wir freuen uns darauf, ihnen ein hochwertiges digitales Erlebnis zu bieten. Es ist eine Ehre, an der Seite eines Sport- und Unterhaltungsunternehmens zu arbeiten, das von solcher Kreativität, Innovation und Fan-Exzellenz angetrieben wird. Clancy freut sich, Euroleague Basketball in seinem wachsenden Portfolio globaler Sportmarken so wie S.L. Benfica begrüßen zu dürfen."Die Partnerschaftsabteilung der Euroleague hat in den letzten 12 Monaten an der Festlegung einer geeigneten Web3-Strategie gearbeitet, um die Möglichkeiten der Einbindung von Fans und Verbrauchern zu maximieren. Die Partnerschaft mit Clancy zielt darauf ab, nicht nur neue virtuelle Produkte zu schaffen, sondern auch die Funktionalität der Produkte auf die Erwartungen der Fans abzustimmen."Unsere Fans verdienen es, dass wir unser Bestes geben und Räume schaffen, in denen sie sich wohlfühlen und unterhalten werden, und wir sind sehr zufrieden, dass wir das mit Clancy erreicht haben", sagte Roser Queralto, Chief Business Officer bei Euroleague Basketball. "Der Web3-Bereich steckt noch in den Kinderschuhen, aber die Partnerschaft mit soliden Unternehmen garantiert nicht nur größere Geschäftsmöglichkeiten, sondern auch eine schnellere Lernkurve."Um jegliche Spekulationen zu vermeiden und allen EuroLeague-Fans die Möglichkeit zu geben, ein Stück Wettbewerbsgeschichte zu besitzen, wird die Einführung von EuroLeague EuroReels schrittweise erfolgen. Ab diesem Moment können sich alle interessierten Fans in die Liste des EuroReels Beta Pass (RBP) eintragen, um benachrichtigt zu werden, wenn die Beta Plattform live geht. Hier können Sie ein Konto erstellen, um sich auf die Beta-Version der privaten Sammlung vorzubereiten, bevor sie im nächsten Monat für die Allgemeinheit freigegeben wird.Informationen zu ClancyClancy ist ein fanbasiertes Blockchain-Technologieunternehmen, dessen proprietäre Plattform fangetriebene Unternehmen mit Blockchain-Lösungen und maßgeschneiderten NFT-Märkten versorgt, die eine Erweiterung der Marke des jeweiligen Partners darstellen. Clancy bietet ein Höchstmaß an Interoperabilität und ermöglicht es Partnern, ihre Abläufe im Web3.0 zu sichern und zu kontrollieren.Clancy sorgt für kollaboratives Content-Engagement, Handel und Gamification durch eine digitale, verstärkte interaktive NFT-Erfahrung. Clancy sorgt für ein neues Zeitalter von NFT-Sammelbildern auf Fanbasis durch Sport- und Unterhaltungslösungen, die die Fangemeinde vergrößern und das Engagement maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.clancyworld.com oder per E-Mail mediarelations@clancyworld.com.Informationen zu EuroLeagueEuroleague Basketball (EB) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Sport- und Unterhaltungsbranche, das die europäischen Spitzenwettbewerbe der Profi-Basketballvereine nach einem einzigartigen und innovativen Organisationsmodell durchführt. Als Eigentümer und Verwalter einiger der erfolgreichsten und traditionsreichsten Vereine der Welt verwaltet EB die beiden wichtigsten Basketballwettbewerbe des Kontinents für Männer, die Turkish Airlines EuroLeague und den 7DAYS EuroCup, sowie das wichtigste Turnier des Sports für unter 18-Jährige, das EB Adidas Next Generation Tournament.Die EB-Wettbewerbe bringen die Elite des europäischen Basketballs auf alle fünf Kontinente und über die OTT-Plattform EuroLeague TV in die gesamte Sportgemeinschaft. Die EB organisiert auch eine Reihe von Gemeinschafts- und Bildungsaktivitäten, die vom One Team-Programm geleitet werden und sich an den Zielen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen orientieren. Auf der akademischen Seite bildet der EB Sports Business MBA zukünftige Fachleute im Sportmanagement aus.Pressestelle:mediacommunication@euroleague.net Telefon: 34 933 278 427Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1827068/Clancy_Euroleague_Basketball_expands_Web3_strategy_with_Interact.jpgOriginal-Content von: Clancy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163342/5233477