Was ist schöner als eine Geschichte über Scammer:innen, die in eine Falle tappen und ihr gestohlenes Gut so wieder verlieren? Nicht viel - das dachten sich auch Fans der NFT-Serie "World of Solana". Gefühlt passiert es gerade fast täglich: Rechtschaffene Bürger:innen werden mittels Scamming oder Phishing um ihre hart verdienten Kryptos oder NFT gebracht. Meist bleibt den Betroffenen wenig anderes, als in die Röhre zu gucken. Hin und wieder gibt es jedoch auch ein Happy End. 25 gestohlene NFT werden zurückgeholt Mitgliedern des Discord-Channels zu "World of Solana"-NFT ist es gelungen, ...

