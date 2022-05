Dschidda, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -· ALAROUS beherbergt 18.000 neue Häuser auf einer Fläche von rund 4 Millionen Quadratmetern im Norden von Dschidda· Integrierte Annehmlichkeiten und fußgängerfreundliche Wohnviertel zielen darauf ab, einen neuen Lebensstil in die Stadt zu bringenROSHN, Saudi-Arabiens führender Immobilienentwickler, der vollständig im Besitz des Public Investment Fund (PIF) und unter dem Vorsitz Seiner Königlichen Hoheit Prinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz ist, hat die Einführung seiner neuen ALAROUS-Community während des MBS League-Spiels zwischen den Fußballmanschaften Al-Ittihad und Al-Hilal Riad bekannt gegeben, das am Abend des 23. Mai 2022 im King Abdullah Sports City-Stadion in Dschidda stattfand.Das Viertel ALAROUS wird in strategisch günstiger Lage im Norden von Dschidda gebaut, der der Bevölkerung einen guten Zugang zur Stadt über die Hauptstraßen und das öffentliche Verkehrsnetz ermöglicht. Wie andere ROSHN-Gemeinden ist es für einen modernen, offenen Lebensstil konzipiert, der gleichzeitig das reiche Erbe des Königreichs und die lokalen städtischen Designs bewahrt. Das neue Viertel wird sich über etwa 4 Millionen Quadratmeter erstrecken und mehr als 18.000.000 Wohneinheiten bieten, die für alle Segmente der Gesellschaft geeignet sind. Es verfügt über eine Reihe von integrierten Annehmlichkeiten, die seinen Bewohnern einen hochwertigen und erfüllenden Lebensstil bieten, darunter Parks, Fußgängerwege, Radwege, Restaurants, Cafés, Schulen und Moscheen.ALAROUS ist die zweite Gemeinde von ROSHN und Teil einer größeren Strategie, moderne und lebendige Stadtteile in vier Regionen und neun Städten im Königreich Saudi-Arabien zu entwickeln. Seine Einführung ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung der Ambitionen der Vision 2030, die Lebensqualität aller Bürger Saudi-Arabiens zu verbessern und die Wohneigentumsquote im ganzen Land zu steigern.Weitere Informationen zu den modernen Wohnvierteln von ROSHN finden Sie auf Roshn.sa (https://www.roshn.sa/)Bild - https://mma.prnewswire.com/media/1827119/ROSHN_ALAROUS_community.jpgBild - https://mma.prnewswire.com/media/1827120/ROSHN_ALAROUS_villas.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1827121/ROSHN_Logo.jpgPressekontakt:Abdullah Maghram,00966 50 628 2622,amaghram@roshn.saOriginal-Content von: ROSHN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163344/5233487