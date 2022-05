The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.05.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.05.2022



ISIN Name

GB00BKQN5R41 W RESOURCES PLC LS-,001

AU000000ISX0 ISIGNTHIS LTD

AU000000WPL2 WOODSIDE PET.

KYG1329V1068 BLUE HAT INT.E.TE.DL-,001

NO0010341712 POLIGHT ASA NK 0,04

SE0000101297 BERGS TIMBER AB B SK 5

US21718L2016 COOTEK CAYM. SP.ADR/650 A

