News von Trading-Treff.de Aktienanalyse UnitedHealth Group: Versicherungsmarkt wächst in den USA weiter. Der Aktienkurs reflektiert dies und kann sich im Trend… Versicherungen made in USA Die UnitedHealth Group bietet seit dem Jahr 1977 sehr erfolgreich Versicherungen verschiedener Arten in den USA an. Dabei geht es nicht nur darum, erfolgte Erkrankungen zu heilen, sondern insbesondere um die Vorsorge. Ermöglichen kann dies die "Heath Maintenance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...