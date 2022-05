Parkplatzmangel in Großstädten? Mit dem faltbaren City Transformer, der per Knopfdruck schrumpft, kein Problem! Was letztes Jahr noch Zukunftsmusik war, kann schon bald in Produktion gehen; eine erfolgreiche Finanzierungsrunde macht das nun möglich. Ein "faltbares Elektroauto" für die Großstadt, das in jede Parklücke passt - was will man mehr? Per Knopfdruck schrumpft der City Transformer auf einen Meter Breite. Momentan gibt es das E-Auto aus Israel nur als Prototyp, doch jetzt kann der CT-1 endlich in Serie gehen. Das israelische Startup hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von zehn Millionen US-Dollar abschließen können, was die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...