Die US-Börsen haben am Freitag an ihre jüngste Erholung angeknüpft. Der Dow Jones Industrial stieg um rund 1,8 Prozent auf 33.213 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 2,5 Prozent auf 4.127 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 3,3 Prozent auf 12.677 Punkte..Jüngste Konjunkturdaten lieferten derweil kein einheitliches Bild. So stiegen zwar die Ausgaben der US-Verbraucher auch im April deutlich. Die Stimmung der Konsumenten aber trübte sich im Mai stärker als erwartet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...