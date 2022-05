DJ SAP-Chef Klein kündigt neues Forschungszentrum in der Ukraine an

BERLIN (Dow Jones)--Der Softwarekonzern SAP hat angekündigt, sich am Wiederaufbau der Ukraine zu beteiligen. "In Kiew planen wir die Eröffnung eines neuen Forschungsstandortes, an dem unter anderem Software für die Landwirtschaft entwickelt werden soll", sagte Konzernchef Christian Klein zu Bild (Samstagausgabe). SAP werde dafür insgesamt "einen zweistelligen Millionenbetrag" investieren. "Wir glauben an die Zukunft des Landes als Wirtschaftsstandort, denn dort leben viele gutausgebildete Menschen. Wir möchten sie dabei unterstützen, das Land nach dem Krieg wieder aufzubauen", so der SAP-Chef gegenüber der Zeitung.

