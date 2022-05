von Julia Groß, Euro am Sonntag BioNTech und Pfizer haben in den USA die Zulassung für Booster-Shots, also die dritte Impfung bei Fünf- bis Elfjährigen, erhalten. Davon abgesehen gab es wenig gute Nachrichten. Im Gegenteil, die EU verschob für den Zeitraum Juni bis August geplante Lieferungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...