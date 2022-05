Guiyang, China (ots/PRNewswire) -Am 26. Mai wurde die China International Big Data Industry Expo 2022 in Guiyang online eröffnet, wie das China International Big Data Industry Expo Organizing Committee mitteilte.Unter dem Jahresthema "Neue Chancen nutzen, digitale Werte teilen" hielt sich die eintägige Messe an das Konzept "globale Vision, nationale Größe, Branchenperspektive, Unternehmensposition" und veranstaltete Online-Aktivitäten wie Foren zu verschiedenen Themen, Messeveröffentlichungen usw.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.bigdata-expo.cn/Links für Bildanhänge:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=422268Bildunterschrift: Die China International Big Data Industry Expo 2022 wurde in Guiyang eröffnet.Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=422269Bildunterschrift: Die China International Big Data Industry Expo 2022 wurde in Guiyang eröffnet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1827462/1_Expo_2022.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1827463/2_Expo_2022.jpgPressekontakt:Herr Xia,Tel.: +86-10-63074558Original-Content von: China International Big Data Industry Expo Organizing Committee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129779/5233554