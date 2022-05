In der Woche vom 23.05. bis 27.05.2022 (Kalenderwoche 21) hat die Zeichnungsfrist für die neue fünfjährige Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3MQVL6) der ACTAQUA AG begonnen. Die Anleihe, die als Green Bond klassifiziert wird, und die zweite Unternehmensanleihe der ACTAQUA AG ist, hat ein Zielvolumen von 15 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,00% verzinst. Der Angebotszeitraum für die ACTAQUA-Anleihe läuft vom 23.05. bis zum 07.06.2022, die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro. "Wir sind hochprofitabel, haben im vergangenen Jahr ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 6,9 Mio. Euro erwirtschaftet. So aufgestellt verfügen wir auch über ausreichend finanziellen Spielraum, um die Zinszahlungen für zwei Anleihen leisten zu können", sagt Firmen-Mitgründer Sascha Müller im Anleihen Finder-Interview in dieser Woche.

Die PNE AG hat ebenfalls eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A30VJW3) aufgelegt, die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 50 Mio. Euro (inkl. Aufstockungsoption), der Zinskupon wird in einer Spanne zwischen 4,50% und 5,25% p.a. liegen. Seit Montag (23.05.) haben Alt-Anleiheinhaber des Unternehmens die Möglichkeit ihre Stücke in die neue PNE-Anleihe zu tauschen, das öffentliche Zeichnungsangebot findet Anfang Juni statt. Die Anleihen Finder Redaktion hat in dieser Woche mit dem Vorstandsvorsitzenden der PNE AG, Markus Lesser, gesprochen. "Klimaschutz ist eine der zentralen Herausforderung unserer Zeit und braucht ganzheitliche Lösungen. Ideen und Innovationen sind gefragt. Wir als Clean Energy Solution Provider, liefern diese. Und wir werden so einer der Garanten einer stabilen Energieversorgung werden. Mit unserer Arbeit leisten wir einen wichtigen ...

