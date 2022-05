Das Metaverse ist ein möglicher Megatrend und unter anderem Meta Platforms hat sich nicht nur in diese Richtung umbenannt. Nein, sondern das Top-Management rund um Mark Zuckerberg investiert Milliarden, um sich hier eine weitere vielversprechende Zukunft aufzubauen. Für mich gibt es jedoch eine relevante Frage, obwohl ich in Teilen investiert bin: Wann kann ich überhaupt was machen im Metaverse? Und welche Relevanz besitzt das ganze Thema für mich in Zukunft. Das beantwortet unter Umständen, welche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...