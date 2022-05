Die Solana-Blockchain hinkt um rund 30 Minuten zurück. Das hat zwar keinen großen Einfluss auf die Transaktionen an sich, dennoch kann sich dies nachteilig für die Staker auswirken. Wieder einmal ist die Solana-Blockchain aufgrund von Schwierigkeiten in den Fokus gerückt. Wie das Solana-Team bekanntgab, läuft die Blockchain aktuell rund 30 Minuten zurück. In der Mitteilung wurden die Ursachen und Auswirkungen der Zeitdiskrepanz heruntergespielt und langsame Blockzeiten als Grund angeführt. Mehr zum Thema Krypto-News: Der tägliche Newsblog rund um Bitcoin ...

