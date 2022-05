Einige Anleger, die es 2010 verpasst haben, Apple (WKN:865985 0,17 %) zu kaufen, werden sich jetzt ärgern. Die Glücklichen, die vor zwölf Jahren 1.000 US-Dollar in Apple-Aktien investierten, hätten heute einen Wert von 18.400 US-Dollar. Das ist eine beeindruckende Rendite. Aber kann Apple seinen Erfolg aus der Vergangenheit auch in Zukunft wiederholen? Schauen wir uns die wahrscheinlichen Gründe für die frühere Leistung von Apple genauer an und überlegen wir, ob Anleger, die heute Apple-Aktien kaufen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...