* Ein langer Weg nach unten steht bevor* Nur eine Bearmarketrally* Aktienbaissen und Rezessionen* Lassen Sie sich nichts vorgaukeln* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Stark steigende Ausgaben beim Kindergeld für volljährige Kinder

Liebe Leser,



inzwischen gibt es keinen Zweifel mehr daran, dass die von uns erwartete Baisse an den Aktienmärkten begonnen hat. Wie sich eine Baisse typischerweise entwickelt, haben wir Ihnen in den vergangenen Monaten ausführlich dargelegt. Diesem Drehbuch sind die Märkte bisher gefolgt und werden es vermutlich auch weiterhin tun.



Dazu sollten Sie wissen, dass die durchschnittliche Dauer einer Baisse in den vergangenen 100 Jahren 19 Monate betrug. Da der S&P 500 sein Hoch erst am 4. Januar 2022 erreicht hat, befinden wir uns rein zeitlich gesehen also immer noch in der Frühphase dieses Abwärtstrends.

