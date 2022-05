Endlich ist der Ausbruch nach oben geschafft. Der Wochenschluss war dynamisch und der DAX ist am Donnerstag und Freitag über die Abwärtstrendlinie gesprungen, die so lange als Widerstand fungiert hat. Allerdings erfolgte LETZTER AUFRUF!!!!!!!!!!!!!!!!! Einsteigerseminar Technische Analyse online (mit Börse Düsseldorf) zum Sonderpreis für meine Leser. Start am 1.6.2022 Anmeldelink: https://www.eventbrite.de/e/grundkurs-technische-analyse-2022-4-teiliges-live-webinar-fur-einsteiger-tickets-260916768077?discount=Geyer22 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...