Neustift im Stubaital (ots) -Nahezu unbegrenzt sind die Möglichkeiten, die das Stubaital in der Sommersaison (also von etwa Mai bis Ende September) bietet. Und das ist keine Übertreibung. Denn auf den ca. 30 km Länge zwischen dem Beginn des Tales und den beiden Seilbahnen, die zum Gletscher hinaufführen, befindet sich ein Wege- und Radnetz der Extraklasse.Ein absoluter Pluspunkt und ein Garant für noch mehr Urlaubserlebnisse ist die "Stubai Super Card". Wer seinen Sommerurlaub in einem der Partnerhotels verbringt, erhält die Karte automatisch gratis dazu. Und diese Karte wird ihrem Namen wirklich gerecht. Denn von den kostenfreien Fahrten mit sämtlichen Bergbahnen bis zum Transport mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Bäder-Eintritten ist hier wirklich alles inkludiert, was Urlaubsgäste so brauchen können, um Ihren Sommerurlaub in vollen Zügen genießen zu können.INKLUSIVLEISTUNGEN:- freie Benützung der Stubaier Gletscherbahn: 1 Berg- und Talfahrt pro Tag (keine Beförderung mit Skiausrüstung)- freie Benützung der Serlesbahnen: 1 Berg- und Talfahrt pro Tag- freie Benützung der Bergbahnen Schlick 2000: 1 Berg- und Talfahrt pro Tag- freie Benützung der Elferbahnen in Neustift: 1 Berg- und Talfahrt pro Tag- freie Fahrt mit den Bussen der Innsbrucker Verkehrsbetriebe zwischen Mutterberg und Innsbruck- freie Fahrt mit der Stubaitalbahn Fulpmes-Innsbruck-Fulpmes- ein Eintritt pro Woche für 3 Stunden in den Badebereich im Erlebnisbad StuBay (Eintritt in die Sauna gegen Aufpreis möglich)- freie Benützung des Hallenbades Neustift- freie Benützung des Miederer Schwimmbad'l- 1 Fahrt mit der Sommerrodelbahn Mieders pro Woche- darüber hinaus bietet die Stubai Super Card eine Reihe attraktiver BonusleistungenAls Hoteltipp empfiehlt sich das 4-Sterne Alpenhotel Fernau - die ideale Adresse für Ihren Urlaub im Stubaital. Familien, Paare, Ruhesuchende, Bergfexe, Kulinariker, Traditionalisten, Liebhaber moderner klarer Formen sind herzlich willkommen. Das Fernau bietet ihnen wahrhafte "Magic Moments", die sowohl in der wahrlich eindrucksvollen alpinen Welt des Stubais, als auch im Hotel stattfinden können.Zum Entspannen und Relaxen stehen eine finnische Sauna, ein Dampfbad, ein Whirlpool und eine Infrarotkabine zur Verfügung. Im Fitnessraum können Sie dann noch zusätzlich sportlich betätigen, wo sowohl Geräte für Krafttraining als auch für Ausdauer bereit stehen.Außerdem ist im Alpenhotel Fernau **** immer was los. Ob Galadiner oder eine geführte Wanderung . Je nach Saison wird ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Rahmenprogramm geboten.Tirolerisch und international ist die Küche. Vor allem jedoch sind die Speisen mit Liebe zubereitet. Einiges davon wird selbst produziert. So z. B. die Marmeladen und Mehlspeisen - diese müssen Sie einfach kennenlernen!Aktionswoche "7 = 6" vom 12.06. bis 19.06.20227 Nächte ab EUR 510,- p. P. im Doppelzimmer Standard inklusive:- 7 Übernachtungen- Alpenhotel Fernau's HP mit Frühstücksbuffet und abends 4-gängiges Wahlmenü mit Salatbuffet- Nutzung Sauna & Relax Bereich- Stubai Super Card