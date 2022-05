In 3 Sätzen: Coinbase hatte ein hartes Quartal. Die ersten Kennzahlen deuten auf weitere Probleme im nächsten Quartal hin. Glücklicherweise verfügt Coinbase über eine solide Bilanz. Coinbase Global (WKN: A2QP7J), die Plattform für den Handel von Kryptowährungen, hatte in den letzten zwölf Monaten eine harte Zeit. Einst mehr als 80 Mrd. US-Dollar an Marktkapitalisierung wert, hat das Fintech mehr als 80 % seines Wertes verloren. Erschwerend kam hinzu, dass das Unternehmen am 10. Mai 2022 seine Ergebnisse ...

