Wichtige Punkte Das Metaverse wird den Bedarf an schnelleren Rechenzentren und Servern wecken, was Nvidia Rückenwind geben wird. Microsoft ist auf dem besten Weg, die Vorteile von Videospielen und der Zusammenarbeit am Arbeitsplatz im Metaverse zu nutzen. Das Metaverse ist ein heißer Technologietrend, der sich derzeit noch in einer frühen Wachstumsphase befindet, aber dank seiner Fähigkeit, Menschen auf der ganzen Welt in virtuellen 3D-Welten miteinander zu verbinden, auf lange Sicht eine enorme ...

