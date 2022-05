Wichtige Punkte Robinhood-Investoren sind bereit, bestimmte Aktien auch dann zu halten, wenn sie im Minus sind. Airbnb führt neue Vergünstigungen für Gastgeber und Gäste ein, um in seiner Branche weiter zu gewinnen. Zoom verzeichnete ein pandemiebedingtes Wachstum, aber wichtige Geschäftskennzahlen deuten auf eine anhaltende Akzeptanz hin. Robinhood-Aktien sind die Aktien, die am häufigsten in den Brokerage-Konten bei Robinhood Markets gehalten werden. Die Handelsplattform stellt eine Liste mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...