Baden-Baden (ots) -Rapper zu den Acts der Veranstaltung / Erfolgreiches Event auf dem Zeltfestivalgelände in Mannheim5.000 verkaufte Tickets, begeisterte Künstler:innen und Besucher:innen und das besondere Ambiente in den Zelten - die Stimmung beim ersten DASDING Festival war ausgelassen. Für viele schien es wie eine Befreiung nach der Corona bedingten Festivalpause. Rapper Majan merkte an, dass die Aufstellung der Acts das "krasseste Line-up 2022" sei."Liebe zu dritt" zum ersten Mal vor PublikumDazu, endlich wieder live auftreten zu können, sagte Majan: "Das ist das absolut schönste, krasseste. Immer wieder denke ich mir: Diese Live-Branche innerhalb der Musik-Branche ist das beste, was es gibt. Der Job ist es, mit seinen Freunden den Sommer lang auf Festivals zu fahren." Befreundet ist er unter anderem mit Jeremias und Provinz, die ebenfalls auftraten. Während ihrer jeweiligen Sets performten sie jeweils gemeinsam ihren Song "Liebe zu dritt" - erstmals live vor Publikum."Festival war voller Erfolg"Programmchefin Mira Seidel zeigt sich sehr zufrieden mit dem Festival: "Normalerweise gibt es solche Konzert-Momente nur einmal. Dass Majan, Jeremias und Provinz ihren gemeinsamen Song gleich drei Mal gemeinsam performt haben, dürfte ein Highlight der Veranstaltung gewesen sein. Insgesamt war es für uns ein voller Erfolg, weil wir Menschen mit Live-Musik wieder glücklich machen konnten. Das wollen wir im nächsten Jahr wiederholen." Musikchefin Stefanie Schäfer ergänzt: "Wir haben von so vielen Künstlerinnen und Künstlern gehört, dass sie es genossen haben, hier in Mannheim vor einem so tollen Publikum zu spielen. Die Stimmung war mitreißend."Highlights im Radio und onlineMit dem DASDING Festival unterstützt das junge Angebot des SWR Nachwuchsmusiker:innen und macht Musik erlebbar. Wer kein Ticket für die Veranstaltung auf dem Gelände des Zeltfestivals Rhein-Neckar bekommen hat, konnte die Highlights der Veranstaltung auch im Radio sowie auf DASDING.de und Instagram verfolgen.