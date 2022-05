HanseYachts DEMIRE Voltabox - Eindrücke von/über auf der German Spring Conference erhalten: Zwei auf schwieriger Eigentümersuche, anpackender neuer CEO, Zinsrisiko, Neuanfang bei Null - letzte Chance. So könnte man die Reihe plakativ umschreibe Auf einer Präsenzveranstaltung können Unternehmen sich so präsentieren, dass "die Story" glaubhaft am Kapitalmarkt verfängt - oder sie können ganz klar kommunizieren "Im Moment sollten Sie unsere Aktie nicht kaufen, aber wenn…". Wobei letzteres auf einer Investorenveranstaltung eher ungewöhnlich ist, vielleicht allein deshalb berichtenswert. Nach unseren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...