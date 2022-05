Smells like 5G-Spirit: Geht es nach Vodafone, haben 5G-Netz und Parfum einiges gemeinsam - also hat der Netzbetreiber eine hauseigene Duftkreation herausgebracht. Eigentlich dürfte Vodafone alle Hände voll damit zu tun haben, die bis 2025 geplante Komplettumstellung auf 5G zu realisieren. Ein paar Kapazitäten scheint der Netzbetreiber aber noch übrig gehabt zu haben - und die wurden unter anderem dazu aufgewendet, ein passendes 5G-Parfum zu entwickeln. Vodafones 5G-Parfum als "Duft der Zukunft": "Äh, - What?" Ein 5G-Parfum? Dass das ziemlich schräg klingt...

Den vollständigen Artikel lesen ...