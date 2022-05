Die KI von Apple hat offenbar ein gröberes Problem. Bei der Eingabe verschiedener eher sinnloser Sätze spuckt der offizielle Übersetzer in macOS und iOS Phrasen mit klarem Pornobezug aus. Das könnte am Training der neuronalen Netze liegen. Perfekt Games spielen, Patente einreichen, Giftstoffe erfinden - künstliche Intelligenz kann viel und soll in Zukunft noch viel mehr können. Auf der anderen Seite kommt es immer wieder zu - für die Entwickler:innen und Unternehmen sehr peinlichen - Fehlern. Vor rund sieben Jahren sorgte Googles neue Foto-App für Aufsehen, als deren KI dunkelhäutige Menschen als Gorillas bezeichnete. Apples ...

