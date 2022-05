DGAP-News: STS Group AG / Schlagwort(e): Expansion

STS Group AG plant weitere Expansion in China - Memorandum of Understanding mit der Regierung der Stadt Taixing für neue Produktionsstätte unterzeichnet - Nächster Meilenstein für die geplante Expansion des Geschäfts in China Hagen, 30. Mai 2022. Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), ein im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierter, weltweit tätiger Systemlieferant für die Automobilindustrie, und ihr Hauptaktionär, die Adler Pelzer Group (APG), geben Pläne bekannt, ihre Präsenz in China weiter auszubauen. Die Unternehmen unterzeichneten ein Memorandum of Understanding mit der Regierung der Stadt Taixing, die unter der Schirmherrschaft von CHIC, der italienisch-chinesischen Stiftung, steht. Die STS Group ist in China mit drei Werken und einem Forschungs- und Entwicklungszentrum bereits stark vertreten. Die Gruppe ist einer der wenigen Spezialisten für den Nutzfahrzeugmarkt, der sowohl ein globaler Anbieter ist als auch über ein lokales Entwicklungszentrum in der Volksrepublik China, dem weltweit größten Wachstumsmarkt für Nutzfahrzeuge, verfügt. Die Übernahme der STS Group durch die APG im vergangenen Jahr wurde von den Herstellern von (leichten) Nutzfahrzeugen positiv aufgenommen und stärkt die Entwicklungspläne der STS Group in China weiter. Der künftige Standort in Taixing verbindet die günstige Lage mit der Nähe zu einer Reihe intelligenter Produzenten und Herstellern neuer Materialien. Dank der Maßnahmen zur Stadtentwicklung von Taixing wird er auch Kosten einsparen und die Umwelt schützen. Nach Inbetriebnahme des neuen STS-Werks in Taixing werden bei der Produktion der Teile für die Kunden STS-eigene Innovationen und neueste Technologien für Verbundwerkstoffe für Innen- und Außenverkleidungen zum Einsatz kommen, einschließlich maschineller Bearbeitung, vollautomatischer Lackierung und der Vormontage von Untermodulen für die einfache Montage in Pkw oder Lkw. Alberto Buniato, CEO der STS Group AG: "China ist für uns ein wichtiger Kernmarkt und trägt wesentlich zur Ertragslage der STS Group bei. Mit den neuen Standortplänen erweitern wir nicht nur unseren Fußabdruck, sondern heben auch das Synergiepotenzial der gesamten Gruppe. Die weitere Expansion in China ist der erste Meilenstein auf unserer organischen Wachstums-Roadmap nach dem Zusammenschluss mit der Adler Pelzer Group, die den Grundstein für ein beschleunigtes Umsatz- und Ertragswachstum in den kommenden Jahren legt." China ist ein klarer Wachstumsmotor für die Automobilindustrie. Das Interesse der Kunden der Automobilindustrie an Verbundwerkstoffen für Komponenten und Karosserieteile von elektrisch betriebenen Fahrzeugen (vollelektrische, Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge) wächst, und der Markt ist riesig. Im Jahr 2021 wurden allein in China 3,5 Millionen Fahrzeuge mit alternativen Antriebssystemen verkauft. Der Trend des autonomen Fahrens wird bis 2050 bis zu 70 % der Neuwagen betreffen. Dank Leichtbau, erhöhter Funktionsintegration, Durchlässigkeit für Lidar-Wellen und einfacherem Diversity-Management bei gleichzeitiger guter Anpassung an kleinere Produktionsserien ebnen diese Entwicklungen einem globalen Systemanbieter wie der STS Group eine glänzende Zukunft.





Über STS Group:

Die STS Group AG, www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68), ist ein führender Systemlieferant für die Automotive-Industrie. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 242,0 Mio. EUR erzielt. Die STS Group ("STS") produziert und entwickelt in ihren insgesamt zwölf Werken und drei Entwicklungszentren in Frankreich, Deutschland, Mexiko, China und künftig auch in den USA Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen (Sheet Molding Compound - SMC), wie z. B. feste und flexible Fahrzeug- und Aerodynamikverkleidungen, ganzheitliche Innenraumsysteme, wie auch Leichtbau- und Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge. Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen. STS hat einen großen globalen Footprint mit Werken auf drei Kontinenten. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Hersteller von Nutzfahrzeugen, Pkw und Elektrofahrzeugen.



