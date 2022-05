+++ Erstes Öl geliefert +++: MEILENSTEIN-NEWS: Vom Explorer zum Produzenten! Neubewertung fällig!

Anzeige / Werbung

Diese einmalige Ausgangslage ist ausschlaggebend für hohe Kursgewinne in der Zukunft! Das Sehen auch die Experten von Fox Davis so und vergeben ein Mega-Kursziel von 2,53 - das sind viele 100% Aufschlag!

Liebe Leserinnen und Leser,

bisher kann in diesem Jahr bis zum 24. Mai nur ein S&P 500-Sektor nennenswerte Gewinne vorweisen: Energie.

Und der Sektor ist stark gestiegen, um mehr als 50 %, wobei der einzige andere Sektor im grünen Bereich, die Versorgungsunternehmen, bei etwa 2 % liegen.

Die Outperformance des Energiesektors ist darauf zurückzuführen, dass das Angebot nicht mit der Nachfrage Schritt hält.

Während der durch die Pandemie verursachten Rezession brachen die Preise ein und die Öl- und Gasunternehmen pumpten weniger. Einige gingen sogar aus dem Geschäft. Dann, als sich die Welt von der Pandemie erholte, begannen die Preise wieder zu steigen, aber die Investoren wollten mehr, dass Unternehmen Schulden zurückzahlen, Aktien zurückkaufen oder Dividenden erhöhen, als dass sie neue Explorationen wollten.

In den USA bohren Öl- und Gasunternehmen jetzt nach mehr fossilen Brennstoffen, insbesondere der Krieg in der Ukraine lässt die bereits hohen Preise weiter steigen. Da die Preise für einige Zeit hoch bleiben können, erhalten Sie hier ein Update zu einer Öl- und Gas Aktie, die es unbedingt zu berücksichtigen gilt:

Vor einiger Zeit schrieben wir Ihnen, dass wir bei der Öl-Aktie, Decklar Resources (WKN: A2QCTP | SYM: A1U1) ein starkes Aufwärtspotenzial und hervorragende Neuigkeiten erwarten.

Wenn Sie noch nicht gekauft haben, dann haben wir jetzt sehr gute Nachricht für Sie:

+++ Breaking News +++

Decklar Resources wird zum Produzenten!

Die ersten erfolgreichen Rohöllieferungen haben das Oza-Ölfeld verlassen!

Wir das Unternehmen an Christi Himmelfahrt veröffentlichte wurden rund 4.000 Barrel Rohöl aus Lagertanks im Oza-Ölfeld zu den UPIL-Rohölumschlagsanlagen transportiert, von wo aus das Öl dann über die Umugini-Pipeline an das Joint Venture Forcados Oil Export Terminal der Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited ("SPDC") geliefert wurden.

Aktuell werden weitere Lastwagen aus Rohöllagertanks am Oza-Standort beladen, welche etwa 22.000 Barrel Öl fassen. Während einer ersten Probe-LKW-Phase wurde ein reduziertes Rohölvolumen von einem kleinen Konvoi von Lastwagen transportiert, um mögliche Logistik- und Sicherheitsprobleme zu bewerten und optimale Routen und Infrastrukturanforderungen zu ermitteln.

Die erste Testphase für LKW-Aktivitäten war erfolgreich, und die Anzahl der einzusetzenden Lkw wird nun erhöht und optimiert!

Duncan Blount, CEO von Decklar Resources, kommentierte den Meilenstein in der Unternehmensgeschichte so:

"Wir freuen uns sehr, die erste Öllieferung des Unternehmens an die Exportanlagen bekannt zu geben. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen dar, das eine kommerzielle Vollzeitproduktion erreicht und Decklar in ein produzierendes Unternehmen verwandelt hat, dessen Cashflow in naher Zukunft folgen wird. Wir freuen uns weiterhin positiv auf zukünftige Erschließungsbohrungen im Oza-Feld und auf weitere Fortschritte bei den Erschließungsaktivitäten in den anderen Feldern des Unternehmens."

Zusammenfassung des Oza-Ölfelds

Das Oza Field ist ein konventionelles Ölfeld an Land, auf trockenem Terrain, im nordwestlichen Teil von Oil Mining Lease (OML) 11, etwa 30 Kilometer südwestlich von Port Harcourt, der Teil des Abia-Staates in Nigeria ist.

Das Feld wurde früher von der Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd. ("Shell"), der lokalen Tochtergesellschaft der Royal Dutch Shell plc, betrieben.

Die 20 Quadratkilometer große Konzession wurde 2003 im Rahmen des Marginal Field Development Program der Regierung aus OML 11 herausgeschnitten und an Millenium Oil and Gas Company Limited ("Millenium") vergeben, nachdem sie das Angebot während der Marginal Fields Licensing Round 2003 gewonnen hatte.

Seit der Übernahme des Ölfelds Oza durch Millenium wurden rund 50 Millionen US-Dollar für die Infrastruktur ausgegeben, um die Wiederaufnahme der Produktion zu unterstützen, einschließlich einer Exportpipeline, um die Produktion des Ölfelds Oza an die Trans Niger Pipeline (TNP) zu binden, die an Bonny Export geht Terminal, ein steuerpflichtiges Messsystem für den automatischen eichpflichtigen Transfer (LACT), Infield-Flussleitungen, Verteiler und zugehörige Produktionsanlagen.

Das Oza Field verfügt über drei Brunnen und einen Seitenweg, der von Shell zwischen 1959 und 1974 gebohrt wurde.

Mehr als eine Million Barrel Öl wurden aus drei Zonen produziert!

Dabei war das Feld nie an eine Exportanlage gebunden, noch wurde es vollständig von Shell entwickelt und in die kommerzielle Produktion gebracht!

Das Risk Service Agreement (" RSA "), das Decklar Resources (WKN: A2QCTP) und Millenium eingegangen sind, bietet Decklar den Mehrheitsanteil der Produktion und des damit verbundenen Cashflows aus dem Oza-Ölfeld im Austausch für Finanzierung und technische Unterstützung zur Wiederaufnahme der kommerziellen Produktion und der vollständigen Feldentwicklung; die RSA-Bedingungen beinhalten eine bevorzugte Rückerstattung der Kosten von Decklar Resources (WKN: A2QCTP) zuzüglich eines Anteils des Cashflows danach.

Im Gegenzug hat die Firma Anspruch auf eine vorrangige Rückforderung seines Kapitals aus 80 % der ausschüttbaren Mittel.

Nach Erreichen der Kostendeckung basiert der Gewinnanteil von Decklar Resources (WKN: A2QCTP) auf einer gleitenden Skala, die bei 80 % beginnt und auf 40 % sinkt, sobald die kumulierte Produktion 10 Millionen Barrel übersteigt.

Wussten Sie das Nigeria der siebtgrößter Ölexporteur der Welt und einer der Hauptlieferanten der USA ist?

Aber Nigeria ist auch mit geschätzten 37 Milliarden Barrel Ölreserven das ölreichste Land Afrikas - gleich nach Libyen.

Der Öl- und Gassektor Nigerias trägt heute zu etwa 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bei, und der Export von Erdölprodukten erbringt mehr als 80 Prozent des Gesamtexportumsatzes und 95 Prozent der Deviseneinnahmen des Landes!

Zahlen, die die Abhängigkeit des Landes von der Höhe des Ölpreises unterstreichen.

Die Konzerne schätzen an Nigeria auch heute noch vor allem eins: unabhängig von der jeweiligen Herrschaftsform, ob Militärdiktatur oder Demokratie, die jeweils Herrschenden haben stets kompromissbereit kooperiert.

Um Unternehmen aus dem Ölsektor anzuziehen, hat Nigeria mit 7,5% eine der niedrigsten direkten Fördersteuern eingeführt.

Unser Fazit: Zeit für eine Neubewertung der Aktie

Wir haben es schon mehrfach geschrieben: Wer hier an Bord geht, wettet auf einen potenziellen Vervielfacher!

Die einmalige Ausgangslage von Decklar Resources (WKN: A2QCTP) ist ausschlaggebend für Ihre brachialen Kursgewinne in der Zukunft!

Uns gefällt vor allem das Potenzial: Decklar Resources sitzt auf 10+ Milliarden Barrel Rohöl (Wert: +720 Milliarden US-Dollar) …

…bei einer irrwitzigen Marktkapitalisierung von aktuell 42 Mio. US-Dollar!

Zur Erinnerung: Die Analysten von Fox Davies Capital gaben der Aktie im letzten Herbst ein vorläufiges Kursziel von 2,53 US$!

Das war lange bevor das erste Öl gefördert wurde!

Sichern Sie sich ein paar Stücke - am besten noch heute oder in den nächsten Tagen und profitieren Sie vom gewaltigen Kurspotential dieser Aktie.

Spekulative Grüße aus der Hotstock Investor Redaktion

