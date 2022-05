Aktien: Elon Musk pusht Dogecoin wieder

Anzeige / Werbung Der Preis des beliebten Krypto-Meme-Tokens Dogecoin sprang am Freitag deutlich an, nachdem Elon Musk angedeutet hatte, dass seine Weltraumforschungsfirma SpaceX beginnen würde, es als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Musk, dessen häufige öffentliche Unterstützung für Dogecoin den Wert des Dogecoins regelmäßig in die Höhe treibt, verriet seine Pläne für SpaceX auf Twitter. "Tesla-Merch kann mit Doge gekauft werden, bald auch SpaceX-Merch", twitterte Musk. Er hat nicht genau angegeben, wann SpaceX anfangen wird, Dogecoin als Zahlung zu akzeptieren. Vorerst werden die Artikel im Online-Shop des Unternehmens noch in Dollar aufgeführt. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Im vergangenen Mai akzeptierte SpaceX Dogecoin als vollständige Zahlung für eine Mondmission namens «DOGE-1 Mission zum Mond. Dogecoin erlebte einen ähnlichen Wertzuwachs, als Tesla es im Januar akzeptierte. Zu dieser Zeit war Teslas «Cyberquad for Kids» mit 12. 020 Doge oder etwa 2.300 US-Dollar gelistet, inklusive Versand und Steuern. Musk hat dazu beigetragen, dass Dogecoin sich von einem Meme-Token zu einem Investmentvehikel für einige Krypto-Werbungen wandelt. Im März gab Musk bekannt, dass er nicht vorhatte, seine Kryptowährungsbestände einschließlich seines Dogecoin-Vorrats zu verkaufen, obwohl die Inflation zu einem Abschwung des Marktes beigetragen hat. Dogecoin stabilisiert sich Dennoch hat Dogecoin seit Mai letzten Jahres zu kämpfen, als der Meme-Token ein Allzeithoch von 0,74 Dollar erreichte. Gegenwärtig ist ein einzelner Dogecoin etwa 0,08 Dollarwert. Der MACD (Momentum) erholt sich derzeit ebenfalls, allerdings bessert sich die charttechnische Situation erst, wenn die Abwärtstrendlinie bei rund 0,1250 Dollar durchbrochen wird. Enthaltene Werte: DE0007100000,DE0007664039,US88160R1014,BTC~USD,DOGE~USD

