Die Aktie von BP hatte sich bereits in der vergangenen Woche weiter nach oben gekämpft. In dieser Woche könnte sich der freundliche Trend weiter fortsetzen. Unterstützung erhalten die Anteile des britischen Energieriesen dabei von anhaltend robusten Ölpreisen. Diese sind am Montag mit Gewinnen in die neue Woche gestartet.Am Morgen kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 119,88 US-Dollar. Das waren 45 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate ...

