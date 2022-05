The following instruments on XETRA do have their first trading 30.05.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.05.2022Aktien1 CA04943J1003 Atlas Salt Inc.2 ES0126962069 Nueva Expresion Textil S.A.3 AU000000JAT4 Jatcorp Ltd.4 US92511U1025 Verra Mobility Corp.5 US2684371006 eDreams ODIGEO S.A. ADR6 AU000000LMG2 Latrobe Magnesium Ltd.7 US74275K1088 Procore Technologies Inc.8 SE0018012932 Bergs Timber AB9 KYG1329V2058 Blue Hat Interactive Entertainment Technology10 NO0012535832 Polight AS11 AU0000224099 Southern Cross Payment Ltd.12 AU0000224040 Woodside Energy Group Ltd.Anleihen1 DE000A30VJZ6 Allianz SE2 XS2484502823 TDC Net A/S3 XS2434509340 European Bank for Reconstruction and Development4 XS2468432443 European Bank for Reconstruction and Development5 XS2480044010 Safari Holding Verwaltungs GmbH6 XS2486825669 Volvo Car AB7 IT0005496770 Italien, Republik8 XS2485856681 Japan Bank for International Cooperation9 XS2486285021 McDonald's Corp.10 XS2486285294 McDonald's Corp.11 XS2486285377 McDonald's Corp.12 AU3CB0289213 Air New Zealand Ltd.13 XS2486839298 Alcon Finance B.V.14 XS2487667276 Barclays PLC15 XS2485132760 Blackstone Holdings Finance Co. LLC16 IT0005495889 Credito Emiliano S.p.A.17 FI4000523238 Finnland, Republik18 FR001400AQH0 Frankreich, Republik19 CH1187520486 Hyundai Capital Services Inc.20 XS2487052727 Macquarie Group Ltd.21 FR001400AO22 Société Générale S.A.22 XS2479941572 VISA Inc.23 XS2479942034 VISA Inc.24 XS2487056041 Instituto de Credito Oficial25 DE000HLB74E2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 DE000HLB7408 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale27 DE000HLB73Q8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale28 DE000HLB73J3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale29 XS2487342649 Litauen, Republik30 XS2479941499 VISA Inc.