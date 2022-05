Foto: Shutterstock.comDer deutsche Aktienmarkt dürfte zum Auftakt der neuen Woche an seine jüngste Gewinnserie anknüpfen. Am Montagmorgen wurde der DAX +1,62% als Indikator für den deutschen Leitindex 0,6 Prozent höher bei 14.554 Punkten. Der EuroStoxx 50 +1,83% wird rund 0,6 Prozent im Plus erwartet. Am Freitag war der Dax auf den höchsten Stand seit fünf Wochen gestiegen und hatte einen Wochengewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...