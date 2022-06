Nach den kräftigen Kursverlusten zum Wochenausklang ist am Montag keine Stabilisierung in Sicht. Angesichts hoher Inflationsraten, Zinsängsten und damit verbundenen Konjunktursorgen geht der Kursrutsch des Dax -3,08% wohl weiter. Der deutsche Leitindex wurde am Montagmorgen vor Handelsbeginn zeitweise rund 1,7 Prozent tiefer bei 13.535 Punkte taxiert. Damit rückt das Mai-Tief von 13.380 Punkten näher.Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...