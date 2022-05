Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach einem verhaltenen Beginn konnten sich die Kurse der deutschen Staatsanleihen im weiteren Handelsverlauf befestigen, so die Analysten der Nord LB.Angesichts nur weniger neuer Konjunkturdaten dürfte der Anstieg eher eine Reaktion auf die vorangegangenen Verluste dargestellt haben. Die anhaltend freundliche Stimmung am Aktienmarkt habe das Interesse an US-Treasuries zurückgedrängt. ...

