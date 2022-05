Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsanstiege der letzten Monate waren Treiber der Zinserwartungen rund um den Globus und damit das dominierende Thema an den Finanzmärkten, auch weil der Krieg in der Ukraine die Lage an den Rohstoffmärkten noch verschlimmert hat, so die Analysten der Helaba. ...

