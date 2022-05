Antigua, Antigua und Barbuda (ots/PRNewswire) -- ApolloX-DEX startet Orderbuch-Spot-Handel- Erste Einführung von Spotpaaren mit nativem APX-Token- 5,7 Milliarden verbrannte APX und Übergang zu einer dezentralen DAO-GovernanceApolloX (http://www.apollox.finance), eine der führenden dezentralisierten Börsen für Krypto-Derivate, hat den Spothandel eingeführt und Handelspaare aufgelistet, unter anderem auch seinen nativen APX-Token.Durch einfaches Verbinden ihrer dezentralen Wallets können Trader sofort Limit-, Market- oder Stop-Limit-Aufträge für BTC/USDT-, BUSD/USDT-, APX/USDT-Märkte und andere erteilen.ApolloX DEX bietet die beste Auswahl an Handelspaaren basierend auf der Marktnachfrage und Benutzervorschlägen. Durch die Verwendung eines Orderbuchsystems vermeidet ApolloX das Risiko hoher Slippage und langer Transaktionszeiten, die bei automatisierten Market Maker (AMM)-Börsen üblich sind."Auch wenn wir eine bekannte Derivate-DEX sind, ist Spot für viele Krypto-Händler einfacher und für Handelsstrategien nützlich. Als einer der Top-DEX nach Gesamthandelsvolumen schafft der Spot-Handel mehr Wert für unsere Benutzer und baut ein integratives ApolloX-Ökosystem für die gesamte Blockchain-Community auf", so der Gründer von ApolloX.Die Zukunft des dezentralen Handels gestaltenSeit seiner Gründung spricht ApolloX davon, die Eintrittsbarrieren für Krypto und Blockchain zu senken.ApolloX hat den DEX-Futures-Handel auf der mobilen ApolloX-App erweitert, ein Multi-Chain-Ökosystem aufgebaut, das ERC20- und BSC-Netzwerke unterstützt, und Partnerschaften mit anderen bekannten DEX geschlossen, darunter PancakeSwap, BabySwap und Leonicorn Swap, um den Handel mit Derivaten für mehr Händler anzubieten.Vor allem aber setzt ApolloX ihren zukunftsweisenden Plan ApolloX 2.0 (https://apollox.zendesk.com/hc/en-us/articles/5527467197337-The-Launch-of-ApolloX-2-0-Announcement-of-Token-Burn-Plan-and-the-Launch-of-DAO-Governance-Model) um - das "Verbrennen" von 5,7 Milliarden APX-Token und die Implementierung der dezentralen DAO-Governance, wodurch die Zukunft des Web3-Handels gestaltet wird.Informationen zu ApolloXApolloX ist eine der führenden dezentralen Kryptobörsen für Spot und Derivate. Die Mission der 2021 gegründeten ApolloX besteht darin, Krypto für alle zugänglich zu machen, nicht nur für professionelle Händler. 2022 kündigte ApolloX ihren Plan an, auf ein DAO-Governance-Modell umzustellen.Das ApolloX-Ökosystem wächst schnell und umfasst unter anderem das integrierte DeFi Wallet, und ApolloX NFTs. APX ist der Utility-Token von ApolloX, der als Handelsprämien erworben und für die Verwaltung von ApolloX verwendet werden kann.Weitere Informationen finden Sie unter ApolloX DEX: www.apollox.finance.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1679784/Apollox_Logo.jpgPressekontakt:Vernessa Kwa,vernessa@apollox.comOriginal-Content von: ApolloX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159952/5234306