DJ VDMA senkt Produktionsprognose 2022 auf 1 Prozent

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Ukraine-Krieg und die Lockdowns in China bremsen das Produktionswachstum im deutschen Maschinen- und Anlagenbau. Beim Auftakt zur Hannover-Messe reduzierte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) seine Prognose für das reale Produktionswachstum in diesem Jahr auf 1 von zuvor 4 Prozent. Für den Umsatz rechnen die VDMA-Volkswirte mit einem nominalen Zuwachs von 8 Prozent. Dies würde einen Höchststand von 239 Milliarden Euro bedeuten.

"Der Krieg in der Ukraine und die anhaltenden Lieferkettenprobleme, die insbesondere durch die Lockdowns in China immer wieder verschärft werden, sind natürlich eine erhebliche Belastung für unsere Industrie", sagte VDMA-Präsident Karl Haeusgen auf der Pressekonferenz des Verbands zur Hannover Messe. "Aber zugleich können wir immer noch auf ein sehr hohes Auftragspolster von aktuell 11,6 Monaten blicken."

Zuversicht ziehe die Maschinenbauindustrie trotz der herrschenden Risiken aus zahlreichen Geschäftschancen auf vielen wichtigen Absatzmärkten. "Hierzu zählen vor allem die nach wie vor wirkenden staatlichen Konjunktur- und Infrastrukturprogramme rund um den Globus sowie die wachsenden Anstrengungen vieler Staaten, den Klimawandel zu bekämpfen", sagte Haeusgen. "Und es braucht vielerorts hohe Investitionen, um die Wertschöpfungs- und Lieferketten neu auszurichten. All dies geht nur mit modernsten Technologien aus dem Maschinen- und Anlagenbau."

Ein Risiko für die Maschinenbauindustrie bleibe allerdings die russische Invasion in der Ukraine. "Sie hat inzwischen zu einer Vollbremsung der Geschäfte mit der Region geführt", erklärte Haeusgen. Dies ergebe sich aus einer aktuellen Umfrage des VDMA unter Mitgliedsfirmen, die auf dem russischen Markt mit Produktion, Vertrieb oder Service tätig sind. 95 Prozent der knapp 300 an der Umfrage beteiligten Unternehmen meldeten, dass ihre Geschäftstätigkeit in Russland inzwischen spürbar eingeschränkt oder vollständig zum Erliegen gekommen ist.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2022 03:29 ET (07:29 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.