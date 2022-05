Geisenheim (ots) -Sommelier Stefan Doktor vom ältesten und besten deutschen Riesling-Weingut gibt Tipps und EmpfehlungenMANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Aktien sind mit Beginn des Kriegs in der Ukraine unter Druck gekommen und in manchem Depot überwiegen seitdem die roten Zahlen. Immobilien werden seit Jahren immer teurer und zumindest in Großstädten ist selbst eine kleine Zweizimmerwohnung für die meisten Menschen unerschwinglich. Und das Ersparte auf einem Tagesgeldkonto bringt schon lange keine Zinsen mehr. Auf dem Girokonto werden gar Strafzinsen fällig. Fragt sich, wo bekomme ich für mein Geld denn überhaupt noch eine Rendite? Ein heißer Tipp: Wein!Alte und seltene Weine sind begehrt, nicht nur zum Genuss, sondern auch als Anlageobjekt. Doch lohnt es sich auch für Menschen mit normalem Einkommen in Wein zu investieren?1. O-Ton: Stefan DoktorMit Sicherheit ja. Auf der einen Seite ist es so, dass Sie eine Geldanlage haben in ein Produkt, das im Wert Steigerung gewährleisten kann. Auf der anderen Seite: Wenn alles schief gehen sollte, können Sie immer noch die Flasche aufmachen und den Wein genießen. (0:20)Stefan Doktor leitet Schloss Johannisberg, eines der besten und ältesten Riesling-Weingüter der Welt. Mit seinem Studienabschluss an der Weinakademie Österreich, einem "Diploma in Wine und Spirits" und als IHK-geprüfter Sommelier gilt er als Experte für die Geldanlage in Weine. In der Schatzkammer des Weingutes im Rheingau liegen 25.000 Flaschen kostbarer Riesling. Die älteste Flasche aus dem Jahr 1748. Wenn Weine aus der "Bibliotheca subterranea" versteigert werden, erzielen sie Spitzenpreise. Er vor kurzem - Anfang März - erhielt ein anonymer Bieter bei der Weinversteigerung im Kloster Eberbach für 9.600 Euro den Zuschlag für eine Flasche "Schloss Johannisberger Riesling Beerenauslese Dunkelblaulack" aus dem Jahr 1915. Stefan Doktor sagt, was für den Anleger wichtig ist, wenn er Wein als Invest kaufen möchte:2. O-Ton: Stefan DoktorEs ist wichtig, dass Sie darauf achten, dass Sie einen guten Erzeuger wählen. Bekannterweise haben gute Erzeuger Zugriff auf die besten Terroirs. Und für die Qualität des Weines spielt das eine unglaublich große Rolle. Mit Sicherheit sollte man auch den Jahrgang im Auge behalten und darauf achten, dass es auch wirklich ein qualitativ hochwertiger Jahrgang ist. Wichtig ist es auch, Kaufbelege aufzubewahren. Wichtig sind Originalverpackungen, zum Beispiel eine ungeöffnete Holzkiste. Das lässt den Wert des Weines steigen. (0:39)Meist sind die als Geldanlage erstandenen Weine nach einigen Jahren bereits im Wert deutlich gestiegen. Wer beispielsweise Anfang der 90er Jahre investiert hat, für den ist ein Wertzuwachs von 200 bis 700 Prozent keine Seltenheit. Wichtig bei der Geldanlage ist es aber, dass der Keller, in dem die wertvollen Weine gelagert werden, dafür auch geeignet ist:3. O-Ton: Stefan DoktorLieber kühler als wärmer. Das heißt, eine konstante, kühle Temperatur - sagen wir bis 13, 14 Grad maximum. Dann sollte die Luftfeuchtigkeit mindestens 70 Prozent oder höher betragen. Je feuchter es ist, desto mehr leiden die Etiketten darunter, aber es tut dem Korken gut. Des Weiteren wäre darauf zu achten, dass der Platz, an dem der Wein gelagert wird, nur zur Weinlagerung dient und keinen anderen Lebensmitteln, die ein besonderes Aroma abgeben. Das wären so die Voraussetzungen. (0:40)Egal ob Sammlerin oder Sammler, ein Anleger kann mit großer Wahrscheinlichkeit mit ein paar Dutzend Flaschen seine Altersvorsorge aufbessern. Vorausgesetzt, er lagert die richtigen Weine ein.4. O-Ton: Stefan DoktorEs ist so, dass wir am Schloss Johannisberg eine Vielfalt an Rieslingen produzieren können. Wir haben hervorragende trockene Rieslinge, die sich für eine weitere Lagerung und als Wertanlage hervorragend anbieten. Das wäre zum Beispiel der "Schloss Johannisberger Riesling Goldlack trocken" - 30 Monate Fasslagerung, ein hervorragender Wein im Trockenbereich. Man kann natürlich auch im süßen Bereich investieren. Das fängt vielleicht mit einer Spätlese an, die von Schloss Johannisberg hervorragend bewertet ist. Die gehört zu unseren erfolgreichsten Weinen. Das sind Weine, die man bis zu 50 Jahre lagern kann und mit Sicherheit auch eine gute Wertanlage darstellen. Und unsere edelsüßen Weine: Trockenbeerenauslesen, Eisweine - falls es wieder einen Jahrgang gibt, in dem es möglich wäre. Das sind Weine, bei denen man auch schon in der Investition in einen höheren Bereich geht, aber es sind auch Weine, die Hunderte von Jahren gelagert werden können. (1:03)Stefan Doktor empfiehlt, beim Kauf des Weins unbedingt auf den Zustand des Korks zu achten. Rund 80 Prozent aller Weine weltweit sind so verschlossen. Bei Rotweinen sogar fast 100 Prozent. Weil der Kork nicht so lange hält wie der Wein, wird auf Schloss Johannisberg ein besonderes Verfahren angewandt:5. O-Ton: Stefan DoktorEs werden regelmäßig Korken gewechselt - alle 20, 25, 30 Jahre, abhängig von der Qualität des Korkens. Wenn wir also einen Wein haben, der bis zu 100 Jahre alt ist und unseren Keller verlässt und verkauft wird, wird vor dem Verkauf der Korken von uns nochmal gewechselt. Dabei wird die Qualität des Weines nochmal überprüft, er wird mit einem neuen Korken versehen. So entsteht eine Sicherheit, dass der Wein geprüft ist, dass er einen neuen Kork hat und für die nächsten 50 Jahre zur Lagerung bestens ausgestattet ist. (0:39)Und wer der Versuchung nicht widerstehen kann, eine Flasche der im Keller lagernden Schätze doch mal zu probieren, kann sich auf echten Genuss freuen, verspricht Sommelier Stefan Doktor und erzählt vom ältesten Wein, den er jemals getrunken hat:6. O-Ton: Stefan DoktorDer Älteste war Jahrgang 1846. Ein staubtrockener Riesling mit wahnsinnig hoher Säure. Wein, der nach 170 Jahren immer noch am Leben ist, bietet mit Sicherheit ein emotionales Erlebnis. Es war aber geschmacklich nicht das Beste, was ich je getrunken habe. Das Beste, was ich von Schloss Johannisberg getrunken habe, war Jahrgang 1920. Eine Goldlack Trockenbeerenauslese, der nach 100 Jahren Flaschenreife zu einem hervorragenden, geschmacklich vollkommenen Wein geworden ist. (0:39)Abmoderation:Tipps vom Fachmann. 