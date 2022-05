Der Dax ist mit Rückenwind in die neue Woche gestartet. Spekulationen auf umsichtige Zinserhöhungsschritte der US-Notenbank Fed und das ab Mittwoch geplante Lockdown-Ende in Shanghai treiben den deutschen Leitindex um 0,8 Prozent auf 14.573 Zähler in die Höhe. "Zwar ist die Wall Street aufgrund eines Feiertages in den USA heute geschlossen, das aber scheint die Käufer an diesem Morgen in Frankfurt nicht daran zu hindern, weiter in den Aktienmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...