Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 30.05.2022

Kursziel: 6,20 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 6,20.



Zusammenfassung:

Die endgültigen Q1-Zahlen von ad pepper media entsprechen den vorläufigen. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 15% auf EUR5,9 Mio., da die zurückhaltenden Kampagnenbuchungen von Kunden aufgrund von Lieferkettenproblemen sowie die gedämpften E-Commerce-Aktivitäten die Umsatzentwicklung in den Segmenten ad pepper media und Webgains belasteten. Geringere Umsätze und gestiegene OPEX (+4% y/y) führten zu einem nur leicht positiven EBITDA (EUR33 tsd.) gegenüber EUR1,3 Mio. in Q1/21. Das Nettoergebnis sank von EUR0,7 Mio. auf EUR-0,7 Mio., hauptsächlich aufgrund höherer Finanzaufwendungen. Für Q2 rechnet das Management mit einem Umsatz von EUR6,3 Mio. bis EUR6,5 Mio., was bis zu 3% unter dem Wert von Q2/21 liegen würde. 2022 dürfte ein Jahr der Normalisierung werden, nachdem die Internetumsätze und das Online-Marketing während der Pandemie stark zugenommen haben. Der zugrunde liegende Trend der Marktanteilsgewinne für digitales Marketing ist jedoch weiterhin intakt. Auch wenn ad pepper nicht immun ist gegen das sinkende Verbrauchervertrauen, die Unterbrechung der Lieferketten bei Kunden und die Stagflation, sehen wir das Unternehmen als digitales Performance-Marketing-Pure-Play in einem strukturellen Wachstumssektor dennoch gut positioniert. Eine gute Rentabilität, eine starke Bilanz und positive freie Cashflows machen die Aktie attraktiv. Wir bleiben bei unserem Kaufen-Rating und unserem Kursziel von EUR6,20.



First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 6.20 price target.



Abstract:

ad pepper media's final Q1 figures matched preliminary numbers. Revenue declined 15% y/y to EUR5.9m as restrained campaign bookings from customers due to supply chain issues as well as subdued e-commerce activity weighed on revenue development at the ad pepper media and Webgains segments. Lower sales and increased OPEX (+4% y/y) resulted in only slightly positive EBITDA (EUR33k) versus EUR1.3m in Q1/21. The net result fell from EUR0.7m to EUR-0.7m due mainly to higher financial expenses. For Q2, management is guiding for revenue of EUR6.3m - EUR6.5m, which would be up to 3% below the Q2/21 figure. 2022 looks set to be a year of normalisation following strong internet sales and online marketing growth during the pandemic. But the underlying trend of market share gains for digital marketing is still intact. Although ad pepper is not immune to declining consumer confidence, customers' supply chain disruptions, and stagflation, we still see the company as well-positioned as a digital performance marketing pure play in a structural growth sector. Good profitability, a strong balance sheet, and positive free cash flows make the stock attractive. We stick to our Buy rating and EUR6.20 price target.



