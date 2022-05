Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenschluss verlief in relativ ruhigen Bahnen und Einflüsse seitens der Datenveröffentlichungen waren kaum zu erkennen, so die Analysten der Helaba.Heute würden die US-Marktteilnehmer zwar mit Abwesenheit (Memorial Day) glänzen, aber dennoch könne es zu erneuter Volatilität kommen. So würden die Akteure in Europa die Blicke auf die Inflationszahlen richten. ...

