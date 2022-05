Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Worte von EZB-Chefin Lagarde wurden am Rentenmarkt eher freundlich interpretiert, so die Experten von Union Investment.Mit ihrer Aussage von zwei Schritten von je 25 Basispunkten sei einem 50er-Schritt eine Absage erteilt worden, was bis zur Wochenmitte zu leicht rückläufigen Renditen bei europäischen Staatsanleihen geführt habe. Am Donnerstag seien diese Gewinne dann jedoch wieder verloren gegangen. ...

